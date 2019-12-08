母金剛猩猩Iriki頭頂較平。（台北市立動物園提供／張薷台北傳真）

母金剛猩猩Tayari的「頭髮」偏紅色。（台北市立動物園提供／張薷台北傳真

民眾爭相為母金剛猩猩拍照（台北市立動物園提供／張薷台北傳真）

來自荷蘭的2位金剛猩猩美女「Iriki」和「Tayari」，今上午在台北市立動物園非洲區正式跟見面，園方安排牠們與迪亞哥相親，希望能建立金剛猩猩在台灣唯一的域外保育繁殖族群，期盼牠們早日傳出好消息，讓金剛猩猩族群得以壯大並永續生存。

北市立動物園表示，在長期的努力下，獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會Gorilla EEP的認可與協助，除了在2016年底時，將雄性金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭歐普勒動物園調度來台，今年再度自荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，引進2隻8歲的雌性金剛猩猩「Iriki」和「Tayari」，希望她們能與「迪亞哥」和樂相處、早生貴子。園方指出，牠們是全台灣第1隻和第2隻雌性金剛猩猩，還是同父異母的姊妹，Tayari的「頭髮」偏紅色，Iriki則頭頂較平。

為慶祝「Iriki」與「Tayari」即將和「迪亞哥」共組家庭，8日北市立動物園於非洲區舉辦一場溫馨有趣金剛猩猩婚禮，北市副市長蔡炳坤、荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表、北市教育局副局長洪哲義、新光人壽慈善基金會吳欣盈執行長、劍橋大學生物學專家Donald Broom教授等動物福利研討會專家群、荷蘭Apenheul靈長類公園工作人員及韓國環境教育中心代表等前來祝賀。

婚禮上由荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表，以及荷蘭Apenheul靈長類公園工作人員，擔任女方親屬，共同贈送「啞鈴」給「迪亞哥」，提醒他要持續緞練出強健的體魄，有了充足的體能才能征服「Iriki」與「Tayari」，順利成為一家之主。北市副市長蔡炳坤與北市教育局副局長洪哲義則代表男方親屬，送上象徵百年好合的「花椰菜捧花」、「新房金鑰」以及「好孕徽章」，祝福「Iriki」與「Tayari」能夠開枝散葉、瓜瓞延綿。

(中時 )