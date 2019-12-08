台南市警局交通警察大隊於善化靜思堂前宣導交通安全。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南市警局交通警察大隊於善化靜思堂前宣導交通安全。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

慈濟善化聯絡處7、8兩日在善化靜思堂舉行歲末祝福感恩會，逾2000名鄰近地區慈濟志工參與。台南市警局交通警察大隊也來到活動現場擺攤宣導，透過有獎問答方式，提供志工及民眾正確交通安全觀念，大小朋友反應熱絡。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，活動透過有獎徵答互動方式，針對常見交通違規情形及被誤解的交通觀念進行解說，在輕鬆活潑氛圍中，將生硬交通法規深植民眾腦海中，達到最佳宣導效果。

為了加強高齡者夜間行的安全，員警現場發放LED亮光手環，並教導使用方法，也呼籲民眾行車時多注意禮讓行人、高齡長者。會場上並展示大型重型機車及可愛的警察寶寶充氣娃娃，不少民眾紛紛拍照留念。

交通警察大隊特別呼籲民眾，宿醉未醒、熬夜疲勞、生病服藥或情緒不穩定，千萬不要開車，行經路口應確實減速慢行，轉彎時亦應提前使用方向燈，以適時提醒他車注意。

(中時 )