國民黨台中市立委第三選區參選人楊瓊瓔8日成立神岡總選總部，針對空汙問題，台中市長盧秀燕站台時暗批立委洪慈庸沒有替市民發聲，對此，洪辦發言人馬君儀表示，盧市長市政吊車尾，還放任楊瓊瓔副市長帶職參選，不請辭、不請假，用人民公帑選舉才是不忠不義。
馬君儀指出，盧秀燕選前稱「市長換人、空氣換新」，現在又變成總統換人，空氣才換新。事實上，最沒資格講空汙就是盧秀燕，調閱立院資料，她當了二十年立委對空汙發言寥寥可數，用了一句市長換人空氣換新的口號選上市長，現在治理不力，指責長期努力改善空汙的立委洪慈庸，這不是抹黑造謠，什麼是抹黑造謠，實在對人民不義！
馬君儀強調，盧市長已經市政吊車尾，還放任楊瓊瓔副市長帶職參選不請辭不請假，用人民公帑選舉才是不忠不義；和提名吳斯懷、主張簽訂和平協議的中國國民黨站在一起，更是對台灣人都不忠。
(中時 )
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