民進黨副總統候選人賴清德8日針對國民黨立委赴外交部抗議，陳玉珍在推擠過程中遭門夾傷送急診，批評這不需掛急診甚至住院，浪費醫療資源，對此國民黨北市議員汪志冰聞訊認為，受傷送醫天經地義，賴清德說法「太冷血、太沒人性」。

陳玉珍手被夾到被送至台大醫院，賴清德上午受訪表示，這次藍委在抗議活動右手受傷被夾到，就醫師專業角度來看，不需要掛急診，甚至「住院浪費醫療資源」。

賴清德嗆，韓國瑜跟委員握右手，表示右手沒有受到重大傷害到必須住院，這一切看起來是為要抗爭不惜犧牲醫療資源，同時也冒犯急診民診的隱私權，監視器的心電圖還是平的。

對此，汪志冰表示，有受傷到醫院是天經地義的事情，有何不對？況且外交部如果打開大門讓國會議員進入，她們還會受傷嗎？

汪志冰指出，如果外交部沒把門關起來，還不准國會議員進入，才會發生這樣的事情，最後受傷送醫有什麼不對？

汪志冰質疑，如果同樣事情發生在民進黨自己身上，當初邱議瑩還去踢法務部長的門，一點尊重也沒有，而且是用二套標準，「道路不是民進黨說了算，是要放諸四海皆準才公道」，賴清德浪費醫療資源說法讓人無法接受。

(中時 )