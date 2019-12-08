柯文哲勉勵候選人們，第三勢力須進入國會，發揮監督制衡的力量，才能夠造福台灣。（林雅惠攝）

結束美濃行程，柯文哲與四名立委候選人一行人前往旗山天后宮參拜。（林雅惠攝）

台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲8日南下高雄分別替分區立委候選人羅鼎城、莊貽量、李佳玲及敖博勝輔選，柯文哲上午先到美濃出席羅鼎城的競選總部成立大會，柯文哲表示，羅鼎城是律師背景，具有十足專業，議員時期關注的重大議題相當貼近人民需求，如地價稅調漲、偏鄉醫療資源、弱勢家庭保障、城鄉教育資源差距等，可以看出羅鼎城非常關心高雄鄉親。

羅鼎城指出，他的爺爺住在龍肚，當年急性心肌梗塞，救護車從美濃開到龍肚，再將爺爺送往旗山醫院，結果來不及就診他就在路途中過世了。可見偏鄉缺少醫療設備及人員，無法即時救助緊急狀況，因此希望將緊急醫療救助系統建置在每個偏鄉，不要再讓遺憾發生。

羅鼎城說，美濃溪長久以來仍舊無法杜絕水患，他是美濃長大的小孩，十分清楚美濃人的痛，他期盼進入立法院後第一件事，就是邀集相關單位及專家，研商徹底整治水患的方式，並且爭取預算，盡早執行。

結束美濃行程，柯文哲與四名立委候選人一行人前往旗山天后宮參拜並到旗山老街掃街拜票，下午則到敖博勝的選區前鎮參加產業座談會，與高雄港區的基層產業業者對談，接著到左營自由黃昏市場與莊貽量合體掃街，再到三民區與李佳玲及另三位候選人一同車隊拜票，展現民眾黨在高雄的陸戰威力；柯文哲勉勵候選人們，第三勢力須進入國會，發揮監督制衡的力量，才能夠造福台灣。

(中時 )