2019新北市「八個浪pakelang」城市狩獵路跑今天在新北市二重疏洪運動公園登場，今年特別安排當地新北部落耆老與勇士們在跑前進行祈福儀式，祈求跑者們順利完賽，中華職棒統一7-ELEVEn獅球星高國慶也特地到場站台，還辦起了個人球迷會。

今天太陽公公露臉，一掃過去兩天陰雨潮濕的天氣，帶來許多活力，高國慶也和參與狩獵路跑的跑友們起個大早做運動，除了帶領球迷體驗統一獅棒球隊的熱身操、加油口號，他還特別率領球迷們完成大會3K小勇士組的路線挑戰。

擁有阿美族血統的高國慶笑說，包含每年都一定會參加的關懷盃棒球賽，自己一直很想推廣原民文化，這次很開心能透過路跑讓棒球迷體驗阿美族及原住民文化，是難能可貴的寶貴體驗，希望每年都有機會舉辦。

2019新北市八個浪城市狩獵路跑，原住民特色主題吸1500人參加。(大會提供/陳筱琳傳真)

新北市副市長謝政達表示：「由於新北地區擁有多元的原住民族群文化，新北市政府特地與新北市體育總會合作，舉辦原住民特色路跑，今年已延續第四年，希望跑者能夠在享受路跑樂趣時也能深度了解原民文化的內涵，更祝福跑者們都有迎接挑戰，創造未來的『八個浪』精神。」

本次路跑一共吸引1500名選手參加，除了為數不少的原住民朋友響應支持活動外，更有許多新北國小老師帶領學生組隊報名，新北國小老師領學生組隊參加 期許幼苗茁壯成為「pakalongay」 2019新北市八個浪pakelang城市狩獵路跑共規劃kapah21k戰士組、ciopihay10k大勇士組、pakalongay3k小勇士組，除了組別以阿美族語來命名之外，更在周邊紀念衣服與獎牌中加入阿美族「八個浪」太陽圖騰的元素，展現族人學習旭日東昇，透過運動寓教於樂。

(中時 )