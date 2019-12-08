國民黨立委陳宜民赴到外交部抗議，因質疑保六總隊現場執勤的陳姓便衣女警身分，發生拍打帽子及推擠事件，警政署表示，轄區分局將依妨害公務罪嫌函送陳宜民。不過有挺藍網友提到，太陽花學運期間，民進黨立委林岱樺曾朝穿著制服的立院駐衛警胸口揮拳，最後也是無罪過關。

民進黨立委林岱樺2014年在太陽花學運期間，為協助只持臨時採訪證日本記者進入被占據的議會現場遭拒，眾目睽睽下朝立法院的駐衛警胸口揮拳，被依妨害公務罪起訴，但台北地院與高等法院皆認為，林「主觀上」並不是要故意去妨害員警執行職務，判處無罪確定。

而國民黨陳宜民推便衣女警，但對方沒穿制服、雖有表明身份，但是否出示證件，仍有疑慮，而綠營卻「乘勝追擊」，立委管碧玲表示，民進黨黨團將提案將陳宜民送紀律委員會。

曾處理抗議事件的基層員警表示，相較陳宜民，林岱樺的行徑更誇張，若不是「政治操作」，保六員警又怎敢冒著得罪立委的風險提告。

對此，有網友在臉書社團《村長 全國粉絲團》留言表示，「陽花那些辛苦警察怎講、「這就是兩套標準.政治操作」、「不錯不錯，執政黨真是公道，昔日大腸花衝入立法院，毆打警察，霸佔公物，不僅無罪，還有老百姓血汗錢可拿，現在藍軍只是要外交部給個說法，希望能還往生外交官一個清白，結果居然要被起訴，雙標黨果然名不虛傳，真是民主真進步，大港果然贏了」。

(中時電子報)