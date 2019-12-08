時代力量立委黃國昌接連爆料國民黨總統參選人韓國瑜，任立委期間涉嫌為李佳芬家族砂石事業關說，今天出示1997年協調會議記錄，還喊話要和韓辯論。對此，以核養綠公投發起人黃士修感嘆，黃國昌跟民進黨並肩作戰多年，為總統蔡英文也是做牛做馬，結果竟餵給黃一個瑕疵品公文，黃國昌為此賠上公信力，值得嗎？

黃士修在臉書發文表示，這些陳年舊案，已經是二十多年前的公文了，一般立委根本不知道其存在。到底是中央部會的哪一些人，餵給黃國昌委員資料？如果真的是韓國瑜當立委的關說弊案，會放給時代力量的黃國昌委員來打嗎？

黃士修直言不可能，民進黨一定會放給自家的區域立委，打弊案逆轉選情。今年在雲林縣選立委的蘇治芬，她的對手剛好就是張榮味縣長的女兒張嘉郡，可是蘇治芬完全不講話。喔有啦，蘇治芬後來也用影射方式批評當年有很多盜採砂石的非法業者，但是她壓根不敢提李家的大通砂石行。因為蘇治芬也有自己人做砂石業，多年來想把合法業者李日貴鬥掉，卻抓不到把柄，她自己知道說李家盜採砂石一定會被告。

黃士修感嘆，黃國昌本人不是重點，中央部會刻意挖出陳年舊案給黃國昌潑髒水，蔡英文躲在後面，不敢出來辯論，明顯就是造假新聞在抹黑對手總統候選人。黃國昌跟民進黨並肩作戰多年，為蔡英文也是做牛做馬，你餵給他這樣子一個瑕疵品公文，就算黃國昌被黃士修打臉了，賠上公信力，民進黨也可以完全切割用過就丟。黃國昌委員，做人做到這樣被棄養，值得嗎？為了選舉抹黑別人的父母，這是台灣人的價值嗎？

(中時電子報)