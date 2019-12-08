韓國瑜總統、楊瓊瓔立委神岡聯合競選總部成立8日上午成立，前台中縣長廖了以站台時批評說，現今政治狀況，縣市長選輸的比選贏的擔任更大的責任，有人當院長、副院長及部長，老實講，韓國瑜出來選總統，剛好而已。

廖了以表示，現今民進黨的官員，欠缺政治責任及良心，去年有一個很勇敢的人出來選高雄市長，大家都沒看到他的機會，但是他贏了18萬票，順利當選高雄市長。

廖了以說，現在很多人說，韓國瑜當了4個月市長就投入總統選戰， 現今政治狀況，縣市長選輸的比選贏的擔任更大的責任，有人當院長、副院長及部長，老實講，韓國瑜出來選總統，剛好而已。

廖了以指出，韓國瑜出來選總統，絕對有他內心抱負，他看到高雄20年的耽誤，就算連任，這個毛病8年也救不回來，他在天人交戰之下，決定參選總統，若他能當選總統，相信他對高雄市會加倍奉還，完成內心重要「國家安全、人民有錢」目標。

(中時 )