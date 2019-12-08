外界曾傳言國會政黨聯盟黨主席悟覺妙天禪師支持蔡英文，震撼政壇，但妙天已否認並表示該黨不態支持特定候選人。惟近日藍營群組仍瘋傳「蔡英文潛規則妙天」的貼文，直言妙天之所以「棄韓挺蔡」是因受到國家機器施壓才被迫轉向。

近日在Line上的藍營群組中流傳一則貼文，說明為何妙天禪師會公開轉向支持蔡英文，文章揭露因蔡英文潛規則妙天，先透過查稅讓妙天沒錢挺韓，接著再用政府單位可優先借用場地的優勢，直接插隊卡掉韓國瑜原訂於10月初的造勢大會，之後更施壓妙天，表示若不保持中立，將會對妙天及其宗教團體實施「滿清十大酷刑」。

國會政黨聯盟黨秘書長高國慶表示，他不知道貼文是從哪裡來，對這件事情不便評論，至於妙天禪師是否有看過相關訊息？高國慶說因主席假日都在家休息，現在不方便拿這件事去打擾老人家。

高國慶澄清，這則貼文並非從國會黨所流出，也不清楚是誰寫的，他強調，國會黨的支持者藍綠都有，但黨中央沒有特別立場，希望外界能將目光放在國會黨要給人民好日子的競選理念，並重申兩點主要政見：1.人民薪水要加倍、2.支持國會內閣制。

(中時 )