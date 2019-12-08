屏東看守所王姓科長，因遭檢舉兼任「中華風水真經研究學會」理事，並在臉書刊登提供看風水、解符咒、算命等服務，還兼賣學會電子書，法務部認為王員違反《公務員服務法》規定移送司法院公務員懲戒委員會，公懲會判決王員記過1次。

判決指出，王員自2015年12月起兼任「中華風水真經研究學會」理事，並在個人臉書刊登「服務項目：堪宅、解符咒、靈界保護、風水疾病、尋龍點穴」、「卦神加持轉換職場」、「通靈算命_加持護法_協助客戶當選105年農會理監事選舉」及客戶詢價、出價等訊息。

經民眾分別向法務部、矯正署首長信箱檢舉王員涉有違法兼職、經營商業等情事，王員始於今年2月辭去學會理事，事後法務部認為王員違反《公務員服務法》公務員不得兼職規定，移送公懲會審理究責。

雖然學會及王員均指稱，王擔任學會理事，未領受報酬，且王是受學會委託協助辦理「公益堪宅」服務，臉書只是代為推銷學會出版的電子書籍。

公懲會認為，王雖在公餘時間兼任，但他未經服務機關許可，兼任風水真經學會理事，且受學會安排提供服務、在臉書上從事兼售書籍及具商業宣傳行為，已違反《公務員服務法》規定，判決記過1次。

(中時 )