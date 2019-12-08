高中肄業的楊姓男子，自稱是鞋業富二代業務經理，7年前偷吃人妻被判刑，後來雖將人妻娶回家，仍不改風流，假借投資印尼渡假村、中壢牛排館等名義，詐騙竹科吳姓女工程師313萬多元，吳女不但人財兩失，還淪為「卡奴」揹債，慘遭銀行追債。高院依詐欺罪判楊徒刑2年確定，須入監服刑。

判決指出，36歲楊男2012年因借貸關係與林姓人妻結識，後來竟發展到床上，林女丈夫察覺後怒告妨害家庭，楊遭判刑3月，易科罰金9萬元確定，林女也離婚，之後索性與楊結婚，楊目前以長工為業。

楊男自2014年起以暱稱「默背你的心碎」、「難得糊塗」，透過「微信」結識吳女，得知吳沒有男友，展開熱烈追求，佯稱是鞋業出口商兼富二代，因擔任業務經理需經常至印尼、越南、泰國、新加坡出差。

吳女誤認尋到真愛，對楊百依百順，甚至為了他掏錢投資中壢的牛排館、印尼渡假村，前後向銀行、信用卡借貸313萬多元，事後才發現楊男情場騙子的真面目，投資案根本是謊言。

由於銀行陸續向吳女追討欠款，吳女及家人不堪其擾，家人發現楊男已婚，建議吳女報警。一審判楊徒刑3年9月，案經上訴，高院改判徒刑2年，沒收犯罪所得313萬20元確定。

(中時 )