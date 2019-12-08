國民黨總統參選人韓國瑜「新北聯合競選總部」成立大會，今天下午2時在新北市板橋第二運動場舉行，大批支持者身穿國旗裝、國旗帽、手持國旗進場，現場國旗海飄揚，板橋第二運動場周邊也是人車湧現，韓國瑜預計下午4時10分與前總統馬英九一同進場。

韓國瑜新北造勢活動下午登場，板橋第二運動場國旗海飄揚。（譚宇哲攝）

韓國瑜新北競選總部成立大會下午2時30分陸續由國民黨新北市黨部主委李乾龍、新北市議長蔣根煌、前台北縣長林豐正、高雄副市長李四川、前台北縣長周錫瑋、台南市議員謝龍介將陸續上台致詞。

韓國瑜新北競選總部成立大會一開場現場就展現一片旗海飆揚氣勢，盛況完全不輸民進黨！謝龍介致詞，更將現場人民情緒帶來高潮。網友看到謝龍介的出場，紛紛為謝加油，也希望謝能順利進入不分區！更有網友看到現場的人潮盛況，高興表示這是國民黨的大勝利！國民黨一定會贏得勝選！主辦單位更宣布人數已超過６萬人

隨後則有國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜上台致詞，韓國瑜、副總統參選人張善政及立委參選人與馬英九預計下午4點10分一起大進場，最後所有人將一起合場「我們都是一家人」。「禿子、漢子」合體料將掀高潮，再造去年九合一大選勝選氣勢。

(中時電子報)