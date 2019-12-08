新北市第一屆「親子路平園遊會」8日在板橋第一運動場熱場登場。（許哲瑗攝）

園遊會規畫9項闖關遊戲。（許哲瑗攝）

新北市第一屆「親子路平園遊會」8日在板橋第一運動場熱場登場，民眾不僅可免費體驗迷你挖土機、施工用刨路機、壓路機等重型機具，也安排小丑劇場、魔幻泡泡秀與YOYO家族帶動唱等表演，大小朋友化身「一日工程師」，玩得不亦樂乎。

新北市副市長陳純敬到場同樂並表示，歷經多日陰雨，今上午天氣終於放晴，活動一早便吸引大批民眾前來排隊，由於新北市幅員遼闊，道路維護不易，歷年市府特別注重路平狀況，提升道路品質，盼透過寓教於樂的實際體驗，向民眾推廣路平知識。

養工處介紹，園遊會規畫9項闖關遊戲，包括工程服裝體驗、施工測量工具教學、道路標線繪製等關卡，民眾不僅可坐上挖土機體驗，還有專人介紹刨路機、鋪裝機及壓路機操作方式，開放民眾近距離接觸、認識路平工程常用的機具，並邀請小丑劇場、魔幻泡泡秀與YOYO家族帶來表演。

養工處表示，參加民眾憑2張當期發票，即可兌換集點卡與摸彩券，前100名完成闖關民眾，可獲專屬工程車LED鑰匙圈，最後摸彩送出可騎乘的迷你電動堆高機、挖土機與推土機，活動特別感謝磐碩營造公司贊助，收入與發票將全數捐贈公益團體。

(中時 )