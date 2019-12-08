行政院主計處統計，台灣公益捐款金額一年約427億元，證實台灣人熱愛做公益，甚至到了選舉季，參選人們也紛紛舉辦義賣活動及公益演唱會等。日前有網友在PTT女孩版詢問，女孩們都做什麼公益，結果引發熱議，大部分網友偏向天氣轉冷，捐款給孤兒院或流浪動物之家，認為「保暖」是現在做善事可以考慮的選項。

原PO發文指出，她有點摳，偶爾還是會做一點小額公益、努力行善，想問大家都做啥小額公益？一、借路人錢「同學可以借我零錢嗎？啊我沒有零錢，我給你紙鈔」，二、投錢給身心障礙的街頭藝人，三、買刮刮樂，四、還是借路人錢「可以給我20元嗎？倒出所有零錢借」，五、買玉蘭花，六、買愛心手工餅乾。

PO文一出，引發熱議，許多網友反而紛紛認為，天氣冷了「小額捐款給流浪狗或是孤兒院機構」、「世界展望會」、「買飼料給收容所」，更有網友暖心力推「最近送過新衣服去宜蘭育幼院，天冷需要保暖，大家想做善事可以考慮」。

不過也有網友偏向買刮刮樂，表示「很常買刮刮樂，但我只是愛刮」、「會跟身心障礙者買刮刮樂」，「偶爾買義賣的桌曆或小周邊，用得到才會買」。

對於借錢，網友則說「借錢我會拒絕，但公益性質的購物會考慮」、「就是有借路人錢的人，才會有怪人亂纏路人要借錢」、「遇過路邊阿北跟我借50元買晚餐，打開皮夾後他看到有500，就問我500可以嗎？我就給了⋯」。

(中時 )