中美貿易談判再陷僵局等因素影響，國際油價震盪走跌，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調降0.2元；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.8元。

此外，台塑化9日凌晨1時起參考零售價為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.6元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶63.76美元下跌至62.72美元，台幣兌美元匯率升值0.005元，國內油價依公式計算跌幅為1.32％，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.2元，足額調整。

市場等待石油輸出國組織（OPEC）會議的決議，紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月5日收盤持平為每桶58.43美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.6％，每桶63.39美元。

研究機構推估，2020年石油輸出國組織（OPEC）外的原油產量約將年增226萬桶/日，將創下歷來最大年度增長，考驗OPEC平衡油市的能力。其中，美國、挪威、巴西與加拿大產油預估分別增長109萬桶/日、52.7萬桶/日、45.9萬桶/日、24.4萬桶/日。

分析師指出，2019年布蘭特原油價格大多接近60美元，低於去年平均值，但未回測2015、2016年每桶不到40美元低點。伊拉克表態支持擴大石油減產事宜，有助減輕原油供過於求的憂慮。

不過，OPEC減產不是想大幅推高油價，而是要安撫市場，支撐明年上半油市，屬防衛性行動，確保油價能維持每桶60美元以上。全球景氣表現仍為追蹤關鍵。

(工商 )