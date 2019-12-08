持續近半年的反對修訂《逃犯條例》示威風波及衝突近日有所降溫，民間人權陣線(民陣)今午(8日)在港島區發起國際人權日遊行。警方日前已就活動發出不反對通知書，並在今早發聲明，呼籲參與人士遵守不反對通知書上列明的條件，以和平理性的方式表達意見。

綜合港媒報導，接近下午2時，大批身穿黑衣人士在維園中央草坪聚集；在銅鑼灣東角道有政黨擺設街站，過百人圍觀，附近的記利佐治街則有人揮舞美國國旗、青天白日旗。港鐵銅鑼灣站E出口未見有人流管制，港鐵在站內廣播籲市民用其他出口往維園。

下午2時半，維園數千名預備參與遊行的人士。另外，謝斐道及波斯富街交界，有30防暴警已戴上「豬嘴」，並曾舉過黑旗警告。在場人士稱，由於長者經過警隊防線時，因不滿而指罵警隊，口角數句後警員舉起黑旗，指正在等候的市民為非法集結，有立法會議員在場與警方交涉。

遊行下午3時正式起步。民陣召集人岑子杰在遊行開始前表示，對於警方已在銅鑼灣一帶曾舉黑旗，認為是「非常之不理想」，希望警方約束前線警員。岑強調，民陣非常配合警方，願意提早起步，更會盡努力保障參與遊行市民的安全。

(中時 )