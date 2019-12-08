旅美大聯盟球員陳偉殷今（8）日天上午到基隆市立大武崙棒球場，與當地10支三級棒球隊伍相見歡，並且親自下場指導，陪伴小球員們渡過一個愉快的周日上午。殷仔並勉勵大家「要讀書」，因為他覺得棒球運動最有趣的地方就是「思考」，面對各種狀況解決問題，如果不讀書就會減少思考能力。

陳偉殷說，和小朋友相處1個多小時，發現他們對於棒球充滿熱情、相當感人！但大多數球員的棒球程度都不算是科班出身，或許可稱為乙組層級，所以指導的重點著重於基礎訓練，尤其是基本動作，先把根紮好，未來才有穩定進步的空間。

陳偉殷分析，只要把基礎紮穩，基本動作正確，就不會因為力度增大而提高受傷的風險。他以自己在日本職棒打球為例說，剛開始他只想把球控好，但教練要他先飆球速，因為只要訓練方式正確，也就是基礎穩固，控球並不會因用力投球而產生偏差。就因為觀念的轉變，他的球速才能突破150公里，否則恐怕只能停留在130餘公里，無法在職棒生存。

總結返台後的這些行程，陳偉殷認為，無法與三級棒球的小球員長期相處，只能利用短時間的指導，把正確的觀念灌輸給他們，希望小球員們慢慢體會，改善以往的缺點，持續發掘打棒球的樂趣。

(中時 )