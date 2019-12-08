忍無可忍！台北市議員羅智強今天表示，他將循往例陳菊模式，向台北市刑大依《社維法》告發「三立」發假消息，並發出三點聲明，要求綠媒「三立」24小時內道歉，若不道歉將採取下一步動作。

對於三立發假消息，羅智強今(8日)在臉書發出「請三立滾出來說清楚」，三點聲明：

一、三立的新聞標題「獨／羅智強昔曾邀…楊蕙如入藍青年團」。請問三立，「媒體」報導，國民黨青年團鎖定楊蕙如，就等於「羅智強」邀楊蕙如加入國民黨青年團嗎？

二、先不説羅智強當時只有從媒體上聽過楊蕙如，不認識楊蕙如也不曾找過楊蕙如加入國民黨青年團。但更重要的是，就算羅智強當時有找楊蕙如加入國民黨青年團，2006年的楊蕙如可不是加入民進黨後吃山吃海，吃國家資源，然後去霸凌外交官的「卡鬼」！這只證明「橘逾淮為枳」，加入國民黨的青年，沒出一個吃國家資源當逼死外交官的網軍頭，而加入民進黨的青年就會變成今天楊蕙如這種無良的黑客。

三、限三立24小時內道歉，否則我就依陳菊模式，向台北市刑大依社維法告發三立這個造謠綠媒！並去函NCC請NCC辦三立，雖然我知道髒CC最後還是會護航三立。

羅智強最後強調。別人怕三立的媒體霸凌，但他不怕，三立，放馬過來！

貼文一出也吸引3萬多名網友按讚，近4千則留言，近8百次轉分享。

(中時電子報)