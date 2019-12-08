旅美投手陳偉殷8日到基隆市大武崙棒球場指導在地小小球員，他談到未來規畫時指出，目前還是會以先發為主，但未來無論中繼、先發他都一定能勝任。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷8日到基隆市大武崙棒球場指導在地小小球員，他談到未來規畫時指出，目前還是會以先發為主，但未來無論中繼、先發他都一定能勝任。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷8日到基隆市大武崙棒球場指導在地小小球員，他談到未來規畫時指出，目前還是會以先發為主，但未來無論中繼、先發他都一定能勝任，活動結束後，他也透露「明年1月初回美國進行自主訓練」。

陳偉殷日前被馬林魚隊釋出，目前處於沒有球隊狀況為「自由之身」，對於自主訓練是否會以先發的方式來調整，陳偉殷一大早出席「國泰真殷雄-陳偉殷返台系列活動」時透露，自己一直以來訓練都是一樣，不會因為身分的更動，就有所改變，他也說到中繼或先發最大差別在於局數和出場數，但不會因為先發就需要比較多體力「中繼就不需要」。

陳偉殷說，如何讓自己在180天賽程（美國職棒）中習慣162場賽事才是當日之急，對「中繼或先發」，現在的他已經比較有心得了，不過，還是會以「先發」為目標。

而他對原「Lamigo桃猿隊」總教練洪一中轉任「富邦悍將」總教練，他說自己也不好意思講什麼看法，畢竟他是總教練，他也有自己的生涯規劃，沒有一個人能在一個地方待到整個生涯結束，能多去看看，對台灣也很好。

(中時 )