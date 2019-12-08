旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技。（吳康瑋攝）

關心基隆的基層棒球發展，讓基隆的未來充滿無限可能！旅美投手陳偉殷返台後舉行棒球訓練營在8日來到了基隆，在大武崙棒球場與基隆三級(國小、中、高中)棒球隊伍互相交流球技，能親眼見到夢想中嚮往的大聯盟球星陳偉殷，所有小小球員們都很珍惜。陳偉殷現場指導小球員們動作邊提到，孩子的教育需要從小做起，並且「德、智、體、群」都要兼顧。

陳偉殷指出，台北、台中及高雄，資源較充足，相較之下基隆，棒球資源較為不足，需要更多關注，他指出自己這趟造訪基隆，就是希望透過自己的影響力，讓外界看見基隆棒球，進而投入資源給基隆棒球。他也說到，自己來自高雄較鄉下的地方，不管是資源或是曝光機會都較少，因此他更想藉系列活動，多走走一些地方，讓世界關注到偏鄉的運動發展。國泰金控也指出，系列活動目的是讓棒球向下紮根、向外推廣，並現場鼓勵選手們勇敢追夢，未來在國際上發光發熱。

國民黨基隆立委參選人宋瑋莉也到場與陳偉殷交流地方運動建設的構想，她指出，自己曾提出小巨蛋的提議，她希望政府能聽進去，也因為基隆多雨卻缺乏大型室內運動空間，她更主張在基隆在地「加蓋」綜合體育場、風雨操場、籃球場、公園等，讓孩子就算遇到下雨天，也能輕鬆自在的運動。

對此陳偉殷也接著指出，習棒球對孩子而言，是一個很好的教育方式，但有很多孩子從小就開始接受棒球訓練球，投注了非常多的時間在打球，但因為學習方向很偏頗，將來卻不一定能以棒球為職業，當發現不能打棒球了，他們可能就不知道自己的未來在哪裡，所以她與宋瑋莉共同呼籲政府，無論做任何的政策規畫，必須要有短、中、長延續性的考量，並且每個揮灑汗水參與活動的孩子都渴望未來人生的佼佼者，因此更需要讓孩子多注重課業上的學習。

陳偉殷現場耐心指導小球員球技及基本功姿勢，並傳授在大聯盟的經驗談給基層教練團們，希望藉由回饋實際的關懷行動，來帶動基隆棒球的發展。

(中時 )