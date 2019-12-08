北台南家扶表揚6戶自強家庭與6位孝悌兒童。（劉秀芬攝）

19歲和17歲的黃絹恂（右）和黃秋文（中）姊弟，兼顧生計學業照顧85歲的祖母，獲自強家庭表揚。（劉秀芬攝）

北台南家扶8日在新營體育場辦舉辦歲末創意市集，邀受扶助家庭擺攤，展現受輔導所學技藝，同時表揚自強家庭、孝悌兒童，其中東山區的黃姓19歲和17歲姊弟，今年1月父親驟逝，兩人要兼顧生計及學業，還要照顧年邁85歲的祖母，自立自強的精神令人感動。

北台南家扶8日表揚6戶自強家庭與6位孝悌兒童，同時頒發46名才藝績優獎助學金，北台南家扶扶幼主委鄭女勤肯定自強家庭照顧者不畏逆境，勇於承擔。新營區區長魏文貴也親自頒發孝悌兒童獎項，勉勵孩子要奮發向上，樂觀學習。

6位孝悌兒童分別是下營區柯佑璇、新營區吳姿函、永康區陳均萁、新市區林思嫻、佳里區王明峰、善化區賴姵伶，他們在逆境中早熟懂事、體貼照顧者的辛勞，都是家庭重要的「小幫手」角色。

6戶接受表揚的自強家庭分別是安定區徐筌汝、下營區陳瓊簪、永康區王津姝、永康區比旺齊林、歸仁區石漢周、東山區黃絹恂和黃秋文姊弟，他們都是支撐家庭的重要照顧者，雖處逆境卻不向命運低頭。

單親的黃絹恂姊弟，父親慢性病因經濟問題延誤就醫驟逝，徒留85歲年邁祖母，為了生計曾想休學的黃絹恂，在親人師長幫助鼓勵下重燃鬥志，張羅每日的餐食，弟弟課業也突飛猛進，讓祖母甚感欣慰。黃絹恂說，「我要努力將父親孝順祖母的心不斷延續」。

歲末創意市集活動另邀請34戶扶助家庭擺攤，展現專長及才藝，透過設攤交流經驗，提升自信，盼家庭在接受社會扶持之際、以一己之力參與回饋社會，展現感恩惜福、自助助人之精神。

北台南家扶主任莊淑惠表示，當天活動也安排42個愛心贊助單位設攤，提供美味小吃、義診、義剪、按摩等活動，並安排社會福利、法律、就業服務、災害防治等諮詢服務及各項趣味體驗活動，讓受扶助的968戶家庭2500餘名親子感受社會的溫馨。

(中時 )