越來越多青少棒選手想趁在學時期赴日追夢，效力日職西武獅的台灣好手吳念庭，從高中便赴日發展，至今打拚10年，他提到去日本唸書打球一開始不太習慣，不過若是「日文」能快點學好，融入球隊不是問題。

頂新和德文教基金會推動「追夢工程計畫」，今年邁入第二屆，從512名青少棒選手中挑選優秀選手，將提供赴日3年全額獎助學金，讓台灣小選手無後顧之憂赴日逐夢。其中旅日多年的吳念庭連續2屆擔任評審，他分享剛到日本時有諸多不適應。

吳念庭表示剛到日本的前三個月都在學日文，一開始語言是最大障礙，還好當時有廖任磊等一起到日本唸書的台灣好友作伴，直到會講日文、能溝通後，才開始適應日本環境、融入球隊。

除了語言之外，日本氣候、食物及球隊風格都與台灣大不同，「高中在岡山縣，冬天第一次看到雪很開心，之後幾年就希望不要再下了，真的太冷。」此外日本食物大多是冰冷的，吳念庭說在日本都吃冷便當配冰水，雖然一開始很不習慣，但後來也覺得不錯吃，不過還是最喜歡台灣的熱食。

因此他建議想到日本留學、接受訓練的選手，一定要先把日文學好，早點學會才能交更多朋友，在日本生活才會開心。

(中時 )