國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部成立大會今天下午2時在新北市板橋第二運動場舉行，前內政部長李鴻源致詞時表示，民進黨用意識形態操作能源政策、兩岸關係，內政也出現很多問題，包括前瞻計畫8000多億，是通過特別條例跟年輕朋友借錢，呼籲選民團結起來下架蔡英文。

李鴻源表示，法國年金改革躁進造成法國大罷工，蔡英文年金改革1年省下80幾億，風電1年卻要花1000億，蔡政府急著停轉核四，花幾十億將燃料棒運回美國，導致台中火力發電廠要加強發電，人民健康亮紅燈，現在又要讓液化石油氣發電超過5成，民進黨從能源政策來看，完全沒有中心思想。

李鴻源說，台灣問題不是軍公教人員薪水太高，是勞工薪水太低，只要非常專業檢驗台灣問題，台灣是一個非常可愛的地方，只是遇到一個非常不負責任的執政黨，尤其每個縣市花千萬納稅錢養網軍，呼籲年輕人千萬不要被民進黨給騙。

(中時 )