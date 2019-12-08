有網友拍下蔡英文澎湖造勢的影片，並諷刺「一位民調87趴的蔡小英連到離島也要動員遊覽車！提供咖啡飲料耶」。(擷取自村長 全國粉絲團)

許多網友看完影片後諷刺稱「如不動員遊覽車加雙主菜便當，會有幾個人去？」(擷取自村長 全國粉絲團社團)

總統蔡英文、立委楊曜澎湖聯合競選總部8日成立，蔡英文總統現身快閃30分鐘旋即離去，競選總部主委陳光復、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、澎湖縣黨部主委盧長在等皆上台造勢炒氣氛。然而，有網友拍下現場畫面，直呼「一位民調87趴的蔡小英連到離島也要動員遊覽車！提供咖啡飲料耶」。

蔡英文致詞時力薦每天搭機通勤的楊曜是最認真的立委，楊曜的政見就是蔡英文的政見、楊曜的承諾就是蔡英文的承諾，未來澎湖3大橋樑整建、觀光、醫療、交通、海洋保育等，中央一定力挺到底。這場活動澎湖綠營動員10多輛遊覽車，現場湧入2000多人。

有網友在臉書社團「村長 全國粉絲團」拍下今天活動的影片，該網友寫道「這是現在蔡英文在澎湖的造勢，一位民調87趴的蔡小英連到離島也要動員遊覽車！提供咖啡飲料耶」。從該網友拍攝的影片可看出許多人正徒步走往活動會場，但下一秒網友影片鏡頭一移動，就發現距離活動會場的周遭有不少動員來的遊覽車。

許多網友看完影片後也表示「如不動員遊覽車加雙主菜便當，會有幾個人去？」、「跑到外島騙選票」、「沒動員、沒吃的就沒人氣。真是丟臉」、「不動員就沒人喊凍蒜呀」、「遊覽車大發利市」、「悲哀啊」。

(中時電子報)