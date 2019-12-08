網球女將沃茲妮雅琪與丈夫大衛李。（美聯社資料照）

在 Instagram 查看這則貼文 Caroline Wozniacki（@carowozniacki）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 6 日 上午 5:31 張貼

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)轉眼間也打了將近15年職業網球，她在IG預告準備退役了，「我人生的第一章非常棒，30座女單冠軍，71周球后，當過丹麥掌旗官，2018年澳網單打冠軍，我已完成賽場上所有的夢想。」

沃妹今年29歲，她多次表示想要當一個年輕的媽媽，原本2014年要嫁高球金童麥克羅伊(Rory McIlroy)，但沒有結成。今年她與前NBA球員大衛李(David Lee)結婚，「我總是告訴我自己，除了網球之外我還有很多事想做，包括嫁給大衛、建立家庭，以及到世界各地旅行。」

退休時程也安排好了，就是明年1月的澳網之後，「這與我的健康狀況無關，這也不是告別，我以後還有很多旅程要和大家分享！」沃妹9月時已經進入哈佛商學院進修，以前莎拉波娃(Maria Sharapova)也去過。

原本是從未摘過大滿貫的無冕球后，直到去年勇奪澳網冠軍，沃妹的網球生涯終於沒有遺憾，30歲前退休更是令人羨慕(明年7月才滿30歲)，她曾經是世界收入最高的10位女性運動員之一。沃妹人緣很好，幾乎沒有敵人，特別是與女網天后小威廉絲(Serena Williams)有非常深厚的交情。

(中時電子報)