遊行發起人尹立（右）呼籲警方注意當天各捷運站的安全，至少每個車廂都要派駐警力，保護參與者的安全。（袁庭堯攝）

「Wecare台灣大遊行」主辦單位8日下午在高雄市中央公園捷運站發送「光復高雄」貼紙，替21日即將登場的遊行活動暖身。遊行發起人尹立再批韓陣營刻意選在同一天辦遊行是「當家鬧事」，他呼籲警方注意當天各捷運站的安全，至少每個車廂都要派駐警力，保護參與者的安全。

公民割草行動發言人李醫師批韓國瑜選擇同在1221辦遊行，是把高雄拿來當作政治生涯的祭壇、當作個人造勢的工具。李醫師強調，相信罷韓民眾不會製造事端。如果有，韓團隊應該要付出完全的責任。

「Wecare高雄」召集人尹立向警方澄清，舉辦遊行不是刻意要增加警方的勤務及負擔，但挺韓大遊行不但選在同一天舉辦，還對外宣稱號招三十至五十萬人，結果只向警方申請一萬人，很明顯是要造成警方誤判、企圖提升當天兩派人馬衝突的風險。

尹立表示，韓粉之前在網路上和罷韓連署活動現場都出現一些言語辱罵、動手的脫序行為，更可惡的是有政客還以此當成操弄政治的工具。尹立相當擔心遊行當天的秩序，呼籲警方注意各捷運站的安全，也提醒民眾參加遊行當天務必「平平安安出門、快快樂樂回家」。

尹立也強調，罷免書將於26日送進中選會，正式啟動罷免韓國瑜的程序。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，發放貼紙不是要向韓粉挑釁與叫囂，只是呼籲更多市民站出來、找回負責任的市府。張博洋強調，要改變高雄，不是靠一個英雄的政治人物，而是靠市民及手中的那一張選票，發出改變、保護台灣的聲音。

(中時 )