呂玉玲平鎮競選總部 馬英九張善政站台 15:552019/12/08 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張善政(中)送上好彩頭預祝呂玉玲(右)高票當選。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市第五選區國民黨立委參選人呂玉玲，8日成立平鎮競選總部，前總統馬英九、副總統參選人張善政站台。馬英九說，她在國會有戰力，桃園接地氣，爭取許多經費替平鎮爭取建設，並延續客家文化。馬也砲轟蔡政府執政讓人民民不聊生，且不承認九二共識，觀光、投資受到衝擊，且外交從22邦交國銳減剩下15個，投給蔡英文會讓主權喪失的更快。 張善政也砲轟蔡政府能源政策，表示綠營只會讓往後的電費越來越高，希望民眾票投韓國瑜，讓他們能夠一起替人民顧健康和口袋，也要顧經濟，翻轉台灣下架蔡英文。 (中時 ) #馬英九 #張善政 #平鎮 #人民 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政允諾 打造可一生打拚的地方 04:102019/12/05 地方新聞 張善政基隆行喊卡 藍議員批林右昌政治操作 14:202019/12/05 政治 張善政痛批蔡英文用癌發電 16:272019/12/05 政治 回應張善政「住院說」 蘇貞昌：已道歉、不必放心上 16:112019/12/06 政治 韓國瑜、張善政訪旺宏 提半導體政策宣言 18:532019/12/06 政治 韓副手張善政 明首度彰化走透透輔選 20:052019/12/06 政治 拉馬英九下水 老董譏潘恒旭：天才！ 11:432019/12/07 政治 張善政參觀荔枝雞園 驚豔另類林下經濟 13:502019/12/07 政治 張善政訪鹿港 了解宗教與水五金文化 15:072019/12/07 政治 與韓國瑜竹市造勢 馬英九：票投蔡英文電費一定漲 19:522019/12/07 政治 政治熱門新聞 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 直播》韓新北大造勢 現場宣布人數超過6萬人 - 政治 綠黑韓無極限？林祥川拋一問 挺蔡者啞口無言 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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