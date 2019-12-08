桃園市第五選區國民黨立委參選人呂玉玲，8日成立平鎮競選總部，前總統馬英九、副總統參選人張善政站台。馬英九說，她在國會有戰力，桃園接地氣，爭取許多經費替平鎮爭取建設，並延續客家文化。馬也砲轟蔡政府執政讓人民民不聊生，且不承認九二共識，觀光、投資受到衝擊，且外交從22邦交國銳減剩下15個，投給蔡英文會讓主權喪失的更快。

張善政也砲轟蔡政府能源政策，表示綠營只會讓往後的電費越來越高，希望民眾票投韓國瑜，讓他們能夠一起替人民顧健康和口袋，也要顧經濟，翻轉台灣下架蔡英文。

(中時 )