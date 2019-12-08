美式賣場好市多不時會推出各類的產品優惠，吸引不少民眾爭相搶購，近日有網友就發現，好市多這次推出了各大知名品牌的香水，像是「Diptyque」、「JO MALONE」等，且通通有折扣，讓網友看到消息後直呼，「這（貼文）一發出大概搶不到了！」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，「身為香水控從來沒想過會在好市多買香水。Diptyque的影中之水還有杜桑淡香水50ml，市價的2/3，聽說剛上架」。從原PO的照片可以看到，各款香水只要1999元，除了Diptyque外，還有JO MALONE、寶格麗以及miu miu等大品牌。

網友PO出好市多內販售的香水。（摘自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，底下網友反應熱烈，紛紛表示，「天啊～衝了」、「好欠買喔～～～」、「真的好便宜，我請香水代購買也要三千多塊」。另外，有眼尖網友指出，這是2017年製造的？但原PO也熱心回應，香水不要照光及高溫，並沒有真正的存放期限。

(中時電子報)