國民黨苗栗縣立委候選人徐志榮8日上午成立頭份競選總部，張善政到場力挺。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗縣立委候選人徐志榮8日上午成立頭份競選總部，苗栗縣長徐耀昌反對沒有前瞻性的建設。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗縣立委候選人徐志榮8日上午成立頭份競選總部，馬英九斥蔡英文說7000億是在吹牛。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗立委候選人徐志榮8日在頭份成立競選總部，前總統馬英九及副總統候選人張善政都到場替徐志榮造勢，張善政抨擊民進黨選前開支票，要在頭份開交流道，只是在虛應故事，要苗栗鄉親不要再吵了。馬英九也諷刺蔡英文，說大陸台商回來投資7000億，就是在吹牛，蔡英文要2025非核家園，如果再投給她，就準備電費上漲，再讓蔡總統當下去，邦交國就要斷光了。

徐志榮頭份競選總部成立，包括現任苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、縣議長鍾東錦以及立委曾銘宗、林麗嬋都到場力挺，徐耀昌和劉政鴻這段時間為了挺韓國瑜及國民黨候選人，多次同台，8日上午更是從頭到尾併肩站在一起，不時地互相咬耳朵，顯示兩人為了國民黨團結，放下心結。2人還立場一致的前後發言，要求五楊高架延伸到銅鑼，不能只是多開一個頭份交流道而已。

徐耀昌表示，有人問要在頭份再開交流道，他身為一個頭份人，堅決的反對，他要求如果把五楊高架從楊梅一直延伸到頭份、到造橋、到銅鑼科學園區，這才叫做前瞻，力晶半導體在銅鑼投資了3000億，以後那邊沒有交流道，東西怎麼出來，地方怎麼發展，沒有一點前瞻思維的政府，我們要把它下架。

徐耀昌提到，前一天他和韓國瑜在車上有聊到，中央政府對不起苗栗，苗栗負債5、6百億，是因為我們每年上繳的2760億，中央才給我們1000多億，其它的嘉義、屏東跟苗栗一樣的，他們上繳500億，卻給了1000多億，這有公平嗎？徐耀昌表示韓市長有答應，如果他當選總統，絕對會針對苗栗的財政給予協助。

張善政接續徐耀的話題表示，交通部說要把高鐵拉到屏東，拉到宜蘭，這從裡就可以看到民進黨政府就是虛應故事，其實高鐵從左營拉到屏東六塊厝只有那麼一小段，根本就叫它做盲腸線，直正高鐵要拉到屏東，拉到潮州，還是那裡，都不去講。同樣的頭份再開交流道，也是要跟苗栗鄉親講，交流道已經下去了，你們苗栗人不要再吵了，剛剛徐縣長所講的更前瞻的計畫統統都沒有，這個政府就是沒有前瞻的眼光，就是把錢花一花，要你們都不要吵了，我們能不能接受這種政府？

張善政說，苗栗財政很需要幫忙，苗栗是好山好水，很可以開發，可以做很好的觀光大縣，苗栗鄉親可以賺很多錢，韓國瑜所講的發大財，就是苗栗也要發大財。政府自然有稅收，就可幫苗栗財政弄好。就要靠我們明年1月11日讓政府變天。

馬英九上台時表示，過去3年半民進黨執政，台灣都在退步，像一例一休的修法，所造成的混亂，到現在還沒解決。蔡總總不承認92共識，我們跟大陸27年來建立的共識，就不存在了，陸客來台就大量減少，今年就少了70萬，估計損失的觀光收益就1500億。但我們總統很喜歡告訴大家，台灣經濟是20年來最好的，她說從大陸回來的台商，有100多家，投資7000多億，結果經濟部次長在立法院承認，還沒看到陸資過來，說7000億是在吹牛。

馬英九並抨擊蔡英文的能源政策，要在2025打造非核家園，她要用綠能取代核能，第1是做不到，第2是老百姓吃不消，如果在1月11日投給蔡英文的話，就準備電費上漲。他推崇韓國瑜的能源政策就很務實，要先把核4恢復起來，用便宜核電做為發展綠能的基礎。

前縣長劉政鴻指出，政府10萬塊錢的標案就要議價，就要招標，8、9000多萬就這樣定下去，這就是楊蕙如搞的，把這個網搞下去，統統都抹黑，害死那麼優秀的處長。大家出國只能帶一條香菸、一瓶酒，為什麼1萬多條香菸搬來搬去，搬到那裡去啦？辦到的都是那些小軍官，怎麼沒看到頭呢？沒人主使可能辦那麼大的案子嗎？如果今天是他在高鐵箱子有300萬元，就死掉囉！那有可能今天還站在這？劉政鴻問群眾，現在有聽到在辦嗎？公平嗎？

劉政鴻說，他很奇怪，執政者不好好做，兩岸要搞對立，觀光客不來，所有觀光業者倒楣？你跟美國買飛機，F16跟F35價格一樣，合理嗎？把我們中華民國人當什麼？當傻子是嗎？

(中時 )