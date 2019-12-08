台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲8日南下高雄美濃替第一選區立委候選人羅鼎城輔選時， 上台致詞特別呼籲民眾要力挺第三勢力，讓立法院「三黨不過半，台灣重開機」，擺脫藍綠惡鬥泥沼。

柯文哲表示，國民黨也曾經完全執政過，但是在執政8年來台灣沒有進步，完全執政卻完全失敗，同樣民進黨現在也是完全執政，但這過去3年半的表現，做的好不好，難道大家沒有眼睛嗎？整個「亂七八糟的」，因此他呼籲要支持第三勢力。

柯文哲說，「坦白講，這次要不是因為香港問題及國民黨提名韓國瑜，我就不相信小英可以贏得這麼輕鬆」。他並指出，過去20幾年來，台灣最大的問題就是把台灣問題簡化成統獨藍綠，所以台灣還沒選舉時，也不覺得統獨是個問題，只要選舉一接近，後來大家發現，仇恨跟恐懼還是政治動員最便宜及最有效的方法，過去國民兩黨也曾用此方法得到政治利益。

此外，針對卡神楊蕙如風波，韓辦稱此事件讓韓國瑜的民調上升8％，柯文哲說，上升一定會上升，但即使多8％，沒翻盤也是沒用，目前大盤看起來還是有利於小英。

另對於蔡英文總統上次競選喊出興建20萬戶社會住宅，直至目前達成率仍有很大差距，柯文哲說，他8年市長任期才會完工1萬多戶，還有7000、8000戶須讓下一任市長完成，他以韓國經驗為例，用國家力量花30年才達成30萬戶，因此他認為，方向確定就去做，做不到就不要亂開支票，否則最後會變成空頭支票。

對於高雄市政府有多位官員請辭，被外界批評「全員逃走中」，柯文哲說，高市府這段時間這麼混亂，即使韓國瑜回來當市長，善後也不容易，後續還有黨主席選舉問題，恐怕還會亂一段時間，他希望最好不要發生，不然情況會很慘。

(中時 )