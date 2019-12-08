旅美大聯盟左投手陳偉殷今（8）日到基隆指導當地三級棒球隊的小朋友。活動結束後他表示，預訂在明年1月初赴美，會先到經紀公司設在加州的訓練中心練習，再等候經紀人為他敲定新合約。談到明年的期望殷仔表示，仍以爭取先發投手為目標，而中繼任務也可以勝任。

陳偉殷解釋，所有的訓練課目其實都一樣，包括重量訓練、跑步等，並不會因為要爭取先發，或像今年一樣轉任中繼，訓練內容就會產生差異。整季的例行賽就是162場，不管擔任先發或中繼投手，都要打完這麼多場賽事。但殷仔坦承，明年還會希望以爭取躋身先發輪值為目標，但若只能中繼亦能勝任。

另外，以往陳偉殷返台後都會專程到日本訪友，與當年中日龍隊的隊友們敘舊。今年因為時間比較倉促而無法成行，只能透過網路和電話來閒話家常，像大島洋平、淺尾拓也、平田良介等人都有保持聯繫。不過吉見一起明年初會到美西一趟，殷仔已與他相約在洛杉磯見面。

(中時 )