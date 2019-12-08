吳宗憲8日主持中天《小明星大跟班》，他近日投下震撼彈透露會常駐上海，每周幾天回台，未來可能尋找代班人，被問到接班人是否可能是Lulu、陳漢典，他笑著否認，隨即接口，「偉忠哥（王偉忠）來代班一下也很好。」

鹿希派26日學成歸國，兒子是否可能當接班人，吳宗憲妙回：「他，不要惹禍就好。」他讚兒子很棒，「他12月26日回來，我說：『兒子光榮畢業回來坐頭等艙。』他說NO，經濟艙就OK，而且12月26日才回來，是因為聖誕節隔天機票半價。」對於鹿希派的未來他不擔心，「不給他未來設限，商品設計也可以，他的未來應該不錯。」吳宗憲忍不住比了一個讚。

吳宗憲（右）對兒子未來不設限。（中天提供）

前幾天因為提到高以翔驟逝，陸綜取經對象韓綜也有錯，引發軒然大波，吳宗憲無奈表示：「陸綜第一個真人秀是我，覺得這樣的錄影方式很傻B，台灣攝影師很厲害，幾部機器就能把節目做好，真人秀是引進韓綜，所以才說他們是始作俑者，害我被很多韓國朋友詢問這件事。」他強調，「台灣確實有全世界最好的綜藝節目，為何現在沒落，一切都因世界潮流。」

至於謝和弦被混血妻子舉報持有大麻遭逮一事，他回應，「演藝圈很多這種例子，美國有些地方合法，但就跟台灣可以喝酒一樣，只要抓到酒駕0.1就違法。」

★中時娛樂關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )