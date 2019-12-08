國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部成立大會今天下午在新北市板橋第二運動場舉行，國民黨主席吳敦義致詞時高喊，「下架空心蔡，上架中華民國派」，強調國民黨立委要過60席過半，才能撥亂反正。

吳敦義表示，蔡英文執政經濟不好、治安也很差，甚至發生好幾年沒發生過的分屍案，國際關係也差，斷邦交的斷邦交，台灣人已經受夠這個「空心蔡」，此外，軍公教年改非常沒有道德，蔡英文年改不公不義，國民黨要撥亂反正，把它打掉，希望選民支持韓國瑜給中華民國新未來。

(中時 )