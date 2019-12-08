韓國瑜新北造勢 吳敦義：立委過半才能撥亂反正 16:142019/12/08 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳敦義出席國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部成立大會。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部成立大會今天下午在新北市板橋第二運動場舉行，國民黨主席吳敦義致詞時高喊，「下架空心蔡，上架中華民國派」，強調國民黨立委要過60席過半，才能撥亂反正。 吳敦義表示，蔡英文執政經濟不好、治安也很差，甚至發生好幾年沒發生過的分屍案，國際關係也差，斷邦交的斷邦交，台灣人已經受夠這個「空心蔡」，此外，軍公教年改非常沒有道德，蔡英文年改不公不義，國民黨要撥亂反正，把它打掉，希望選民支持韓國瑜給中華民國新未來。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 臉書嗆民眾黨把高虹安還來 劉宥彤：私下與網友鬥嘴 16:172019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 政治熱門新聞 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 直播》韓新北大造勢 現場宣布人數超過6萬人 - 政治 綠黑韓無極限？林祥川拋一問 挺蔡者啞口無言 - 政治 3萬人力挺！羅智強三點聲明：將告這間綠媒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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