是誰這麼狠！台東縣發生虐牛事件，張姓飼主放養在萬萬溪河床的8隻牛中，有1隻慘遭大卸八塊，另有其它2隻牛也遭砍傷，飼主懷疑可能是牛隻傷害農作物，才進而行凶，警方正積極偵辦中。

台東警察分局卑南分駐所昨天下午4時許獲報，1名張姓民眾卑南鄉萬萬溪河床查看所飼養之牛群時，發現其飼養之牛隻因不明原因遭割傷及肢解，卑南分駐所員警接獲報案後，立即派員前往現場處理，當場確認張民所飼養之8隻牛隻中·其中1隻小牛遭肢解，另有2隻牛隻之身體部位遭砍傷。

被砍傷的母牛傷痕累累。（翻攝畫面／莊哲權台東傳真）

張姓飼主表示，小牛因為還沒離奶，所以沒綁繩子，可能是小牛傷害到農作物造成損失，才進而洩忿，但是這裡是公有地，他在當地養牛也有10餘年，把牛大卸八塊，怵目驚心，在台灣還是首例，另外1頭牛也被砍重傷，已經奄奄一息，還有1隻母牛沒被砍中，卻砍斷牛繩，幸運閃開，另1隻母牛下嘴唇被削掉，已經受到過度驚嚇。

他說，凶手未將肢解的牛肉帶走，可見動機不是要偷牛，可能是 針對2頭小牛而來，警告的意味濃厚，要不就一刀將牛砍死，這種凌虐的手法，應該是蓄意的。

被砍傷的母牛傷痕累累。（翻攝畫面／莊哲權台東傳真）

警方目前正積極偵辦中，以釐清真相，台東警察分局也呼籲民眾「愛護動物、尊重生命」，切勿虐待、傷害動物，以免觸法。

(中時 )