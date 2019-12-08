國民兩黨總統候選人韓國瑜、蔡英文最新民調出爐。據媒體今公布民調結果顯示，民進黨蔡英文支持度58.6%、國民黨韓國瑜支持度29.9%、親民黨宋楚瑜支持度8.0%，韓、蔡差距28.7個百分點。並且也公布了各黨的不分區立委支持度民調。網友看完紛紛表示，「這是哪家，沒聽過」、「韓粉灌進去的啊」、「假民調」。

據媒體《寶島通訊》今(8日)在其網站所公布最新總統大選民調，結果顯示，民進黨蔡英文支持度58.6%、國民黨韓國瑜支持度29.9%、親民黨宋楚瑜支持度8%，選不出的3.58%。韓、蔡差距28.7個百分點。

另外，也針對民眾以「明年立委選舉，整體選情看法？」為題調查，結果顯示，54.3%的選民『希望』由民進黨取得立法院過半席次，高過國民黨的30.6%。

值得注意的是，此份民調也針對近期兩黨爭議頗大的不分區立委政黨票做調查(依比例高低排序)，投民進黨43.8%、投國民黨28.1%%，台灣民眾黨10.9%、時代力量5.4%、親民黨4.8%，新黨1.1%，其他政黨(含綠黨)合計4.7%。

此外，韓國瑜遭週刊爆料的「第二顆核彈」，被控協助李佳芬父親李日貴濫採砂石牟利一事，有52.3%的民眾認為這項指控是「真有其事」；31.4%則認為是「選舉抹黑」。

此次民調係由《寶島通訊》委託「思為策略公司」調查，調查期間為12月2日至4日，成功有效樣本數1727人，調查範圍以全國年滿20歲的成年人為調查對象，調查渠道採網路主動發放，並依性別、年齡、居住地進行分層隨機抽樣，在95%信心水準下，誤差正負2.36個百分點。

網友看完紛紛表示，「這是哪家，沒聽過」、「韓粉灌進去的啊」、「假民調」、「現在一堆阿貓阿狗的民調都出來了」、「島通訊又是啥…」、「野雞小報不可信」。

(中時電子報)