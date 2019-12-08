今年季末日職發出戰力外通知，西武獅郭俊麟、廖任磊都遭到釋出，球隊台將只剩吳念庭一人。吳念庭本季可惜沒有上一軍，不過他也知道年紀漸長後，要為自己多爭取機會，目前內野位置都有練習，希望能以工具人身分得到教練重用。

吳念庭從高中就赴日讀書，目前效力西武獅隊，今日與廖任磊、廖乙忠，一同擔任頂新和德文教基金會推動的「追夢工程計畫」的評審，選出優秀青少棒選手獲得赴日3年全額補助。

原本西武獅有3名台將，不過今年季末釋出投手郭俊麟及廖任磊，讓吳念庭也感嘆職業的現實，「原本大家都一起，突然只剩我和貓仔前輩(許銘傑，西武獅二軍投手教練)，貓仔前輩應該更孤單，因為兩個投手都走了。」吳念庭表示看到戰力外通知都會希望自己加油，下一個不要是自己。

吳念庭自2016年加入西武獅，連續3年有上一軍機會，不過今年都在二軍出賽，73場敲出53支安打、2轟、28分打點，打擊率2成55，今年表現不如往年。吳念庭表示，每年狀況都有起伏，春訓和開季時狀況很不錯，不過在季中表現下滑，他認為自己的續航力要再加強。

西武獅連續兩年拿下太平洋聯盟冠軍，陣中又有山川穂高、中村剛也、外崎修汰等多名實力堅強的球星，吳念庭除了自己狀況不佳外，西武陣容也非常競爭。吳念庭說，「現在接近中年(26歲)，機會越來越少，所以會多守幾個位置爭取機會，現在內野位置都有在練，類似工具人，讓教練能多用。」

(中時 )