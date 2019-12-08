民進黨主席卓榮泰（右）幫民進黨立委參選人阮昭雄（左）站台。（張穎齊攝）

桃園市長鄭文燦（右）幫民進黨立委參選人阮昭雄（左）站台。（張穎齊攝）

副總統陳建仁（中）幫民進黨立委參選人阮昭雄（左）站台。（張穎齊攝）

民進黨立委參選人阮昭雄（中）8日舉辦造勢大會。（張穎齊攝）

民進黨北市第八選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄8日舉辦造勢大會，邀集副總統陳建仁、黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦等大咖站台。卓榮泰說，泛綠陣營在北市有吳思瑤、何志偉、林昶佐3席立委外，現在邀請立委參選人阮昭雄、許淑華、高嘉瑜、吳怡農、謝佩芬搶下第4席，將重重有賞。

卓榮泰說，阮在黨內幫他很多，但阮到議會，他卻沒辦法幫到很多，他今早到高嘉瑜的場，高說要拚第4席，許淑華也說要第4席，他覺得第4席要公開搶標，誰選上種種有賞，現在邀請阮、許、高、吳、謝來搶，若還拿到第5席就「重重重」有賞，全部都上就全部重賞。

桌榮泰說，他20年前在立法院時，國民黨立委賴士葆在，他20年後離開，賴還在，現在阮昭雄這新人出來。賴還在。卓也看了一下舞台旁邊賴的文宣，上面寫「力挺賴士葆九二共識拚經濟」，卓說，大陸國家主席習近平已說九二共識等於一國兩制，所以投給賴士葆等於支持一國兩制，投阮則「台灣民主、千秋萬世！」

鄭文燦則說，阮昭雄是他選桃園市長的競辦總幹事，他跟阮很有感情，他在困難之下當選市長，相信阮也辦得到，這次要換年輕世代上場，阮在深耕地方服務紮實，是台北市民可依靠的對象，讓台北翻轉。

鄭文燦話鋒一轉，痛批現在媒體聚焦的國民黨立委陳宜民、陳玉珍的「雙陳記」，陳宜民糟蹋警察死不認錯，前總統馬英九竟說「外交部要檢討」，公然在跟全民說謊，陳宜民這惡形惡狀的立委，既然是國民黨不分區，還有吳斯懷在做亂，陳宜民無下限地秀下限，陳玉珍更把台大醫院當舞台。

鄭文燦說，很多媒體評論，醫院最高原則是救人，不是政治人物作秀，很多醫護人員希望還給純淨空間，陳玉珍手夾到當然祝她早日康復，但要不要佔用醫療資源？這可評論，「雙陳記」代表國民黨亂了，搏版面搏到是非標準不一，台灣應恢復「民主辦喜事」。

鄭呼籲，票投蔡英文總統，讓蔡保護台灣；國民黨總統參選人韓國瑜講的、做的，卻無法超越北京的格局，韓在中聯辦正襟危坐就跟吳斯懷的聽訓、硬凹一樣，吳斯懷說是軍公教相挺，但其實就是國民黨主席吳敦義在挺，所以這就是國民黨立場。

(中時 )