禿漢合體！韓侯新北同框 朱同台宣布接主委

高雄市長韓國瑜跟新北市長侯友宜終於同台合體了！韓國瑜今天在新北市板橋區舉辦大型造勢，現場湧入6萬庶民支持者，而外界最關注的是「禿子跟漢子」的組合，終於在選前一個月再度合體，韓國瑜也在馬英九陪同下大進場，讓藍軍士氣振奮。

侯友宜表示，不要忘了現在的困境，現在的困境要凝聚所有力量，要把士氣打出來，明年大家有三張票，快樂的心情，用我們的氣勢，「拉票、催票、投票。」

＃侯友宜＃韓國瑜＃馬英九＃張善政

(中時 )