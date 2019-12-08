禿子漢子終於合體！侯友宜呼籲大團結 16:262019/12/08 中時 周毓翔 、 林子涵 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫（左起）、韓國瑜、侯友宜、馬英九12月8日同台造勢。（圖／取自中時電子報直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 禿漢合體！韓侯新北同框 朱同台宣布接主委 高雄市長韓國瑜跟新北市長侯友宜終於同台合體了！韓國瑜今天在新北市板橋區舉辦大型造勢，現場湧入6萬庶民支持者，而外界最關注的是「禿子跟漢子」的組合，終於在選前一個月再度合體，韓國瑜也在馬英九陪同下大進場，讓藍軍士氣振奮。 侯友宜表示，不要忘了現在的困境，現在的困境要凝聚所有力量，要把士氣打出來，明年大家有三張票，快樂的心情，用我們的氣勢，「拉票、催票、投票。」 ＃侯友宜＃韓國瑜＃馬英九＃張善政 (中時 ) #侯友宜 #韓國瑜 #合體 #士氣 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜撿到炮，但要會用 04:102019/12/04 時論廣場 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 韓國瑜「蓋民調」後 吳崑玉：要拿出強項嗆蔡 05:492019/12/05 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 學韓國瑜？蔡英文提學貸可8年不還 藍批：拿香跟拜 16:462019/12/05 政治 不滿被抹紅！WSJ專訪韓國瑜：都是綠營塑造的 10:042019/12/06 國際 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 與韓國瑜竹市造勢 馬英九：票投蔡英文電費一定漲 19:522019/12/07 政治 韓國瑜鄭正鈐競總成立 韓：我是全台最黑的男人 20:022019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 3萬人力挺！羅智強三點聲明：將告這間綠媒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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