中國11月出口遜預期，中國海關總署8日公佈，中國11月出口年減1.1％，遜於市場預期增長0.8％；進口則增長0.3％，優於市場預期下跌1.4％。

前11個月，中國進出口總值4.14兆美元，下跌2.2％。其中，出口2.26兆美元，下降0.3％；進口1.88兆美元，下降4.5％；貿易順差3,776億美元，擴大28.4％。

以人民幣計算，11月出口年增1.3％，遜於市場預期增長1.9％；進口增長2.5％，優於市場預期增長0.9％。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年以來國際經濟貿易增長放緩，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，對外貿易保持較好的韌性，11月進出口由降轉升，反映國內需求改善。

此外，前11個月中國與美國之間貿易總值為人民幣（下同）3.4兆元，年減11.1％，佔中國外貿總值的11.9％。其中，對美國出口2.64兆元，年減8.4％；自美國進口7,630.5億元，下跌19.5％；對美貿易順差1.88兆元，收窄3％。

(工商 )