在夏威夷，美軍戰艦亞利桑納號(BB-39,USS Arizona)的殘骸仍在珍珠港內，是日軍偷襲珍珠港的歷史見證。數個月前，有一名亞利桑納號的悻存老兵，在生前留下遺願，希望在身後能夠埋骨在戰艦上，使他能夠與戰友同在，珍珠港國家紀念館最終同意了。

軍事網(military.com)報導，1941年12月8日(夏威夷時間12月7日)，日本聯合艦隊偷襲夏威夷的珍珠港海軍基地，迫使美國參加了本不願參加的戰爭，當然也扭轉了世界局勢。這場襲擊造成2,400多名美國人喪生，其中亞利桑納號艦上的死難者就多達1,177人，佔了珍珠港事變總體死難人數的一半。

勞倫·布魯納（Lauren Bruner）是亞利桑那號少數的悻存者手之一，他在今年9月去世，享年98歲。在過去的幾年中，他表達了自己的遺願，希望在身後，能夠被埋葬在自己的戰友身邊，也就是，他希望骨灰能灑落在亞利桑那號。

日軍偷襲珍珠港,是二戰最大的轉折。圖為傾覆的亞歷桑納號。(圖/美聯社)

珍珠港國家紀念館發言人傑伊·布朗特(Jay Blount)對媒體說：「這是一個特別的要求，亞利桑那號的倖存者，想要回到他的艦上，與他的戰友永存。」

同樣親歷珍珠港事件的老兵，現年98歲的盧·康特（Lou Conter）與布魯納一家人，總共120名見證者，參加了布魯納的喪禮儀式，他們在亞利桑那號紀念公園（USS Arizona Memorial Park），舉行了「布魯納歸艦儀式」，下午儀式結束後，國家公園管理局和軍事潛水員，將把裝有布魯納骨灰的骨灰盒放到戰艦殘骸最後安息處。

珍珠港老兵布魯納，拿著自己年輕時的照片，他期望在過世後，可以埋骨在亞歷桑納號。(圖/美聯社)

當日本戰機轟炸這艘船之前，布魯納時年21歲，原本與其他6名同袍在戰艦後部做晨操，結果無預警的遭到攻擊，轟炸引發的大火燒到布魯納身上，他的腿部被擊中兩次，是他的戰友以繩索拉著他，送到安全地帶。

布魯納成了太平洋戰爭當中，美軍最早的戰鬥負傷者，他康復後繼續投入戰鬥，參加過阿留申群島、南太平洋的各戰役，於他於1947年從海軍退役。

布魯納在2014年就打算長眠在亞利桑納號了，他在生前的訪談告訴記者說：「這是我想了很多的決定，我所有的家人、朋友都被埋葬在全美各個地方的墓地，但是似乎過了一段時間，比如大約五年後，就逐漸沒有人再注意他們了。相比之下，仍有很多人來珍珠港，看亞利桑那號，我很希望身後還能與軍艦一樣，常常見到他們。」

日軍聯合艦隊大約在上午8點前就開始轟炸珍珠港，歷時大約2小時，包括亞歷桑納號、加州號、奧克拉荷馬號、西維吉尼亞號、內華達號、賓州號、馬利蘭號、田納西號等8艘戰艦，以及3艘巡洋艦、4艘驅逐艦相繼被擊沉，188架飛機在地面被毀，2座機場癱瘓，是美國遭受最慘重的戰爭事件。

白宮大約在上午10點知悉日軍的不宣而戰，羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）在當天下午緊急召開國會，他對朝野議表示：「今天是美國最恥辱、最黑暗的日子....在此本人僅要求國會宣布『參戰』..美國人民必然獲得最後勝利，我們不單要盡力防衛，更要使這種卑鄙的行為再也無法危及我們……我們將會獲得最後勝利，願上帝保佑。」

(中時電子報)