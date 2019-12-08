2020大選倒數，總統參選人電視辯論會至今尚未定案，蔡英文總統卻在10月已簽辯論同意書給特定電視台。對此，國民黨總統參選人韓國瑜痛批，依據以往慣例都是由公共電視台來舉辦，只選定一家電視台，這是不對的。

韓國瑜說，為何只選定一家電視台而打破過去的傳統，不由公共電視主辦，對此百思不得其解，期盼蔡總統可以遵循以往慣例，讓公共電視來舉辦。讓國人同胞更加了解總統參選人的理念、想法，要帶領台灣去什麼方向。

(中時 )