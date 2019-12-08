電視辯論喬不攏 韓國瑜批小英：打破過去慣例 16:382019/12/08 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜痛批，依據以往慣例都是由公共電視台來舉辦，只選定一家電視台，這是不對的。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選倒數，總統參選人電視辯論會至今尚未定案，蔡英文總統卻在10月已簽辯論同意書給特定電視台。對此，國民黨總統參選人韓國瑜痛批，依據以往慣例都是由公共電視台來舉辦，只選定一家電視台，這是不對的。 韓國瑜說，為何只選定一家電視台而打破過去的傳統，不由公共電視主辦，對此百思不得其解，期盼蔡總統可以遵循以往慣例，讓公共電視來舉辦。讓國人同胞更加了解總統參選人的理念、想法，要帶領台灣去什麼方向。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #電視辯論 #公共電視 也許您會感興趣 推薦閱讀 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 胡幼偉：民進黨恐怖形象比共產黨有過之無不及 10:482019/12/05 政治 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 3萬人力挺！羅智強三點聲明：將告這間綠媒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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