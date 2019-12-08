蔡英文競選連任辦公室提供

民進黨副總統參選人賴清德今天表示，兒童是國家的資產與未來，現在台灣人越生越少，蔡英文總統提出0-6歲育兒津貼擴大方案，從2500元增加到5000元，要讓想要生但不敢生的父母親敢生。讓每位孩童平安健康地長大，是我們共同的責任。

賴清德今天下午出席「疼惜咱們的寶貝，兒少保護醫起來」活動，衛福部長陳時中、醫師公會理事長邱泰源、立委吳玉琴，與超過百位的醫師公會醫師在現場共同關心兒童保護議題。

賴清德表示，聯合國「兒童權利公約」記載，兒童有權享有特別照顧及協助，且有權免於因父母、監護人或家庭成員之身分、行為、意見或信念之關係而遭受到一切形式之歧視或懲罰。

他說，所有關係兒童的事務，無論是由公私社會福利機構、法院、行政機關或立法機關作為，均應以兒童最佳利益為優先考量。雖然我國目前不是聯合國會員國，但讓每位孩子平安、健康、快樂的成長是文明國家的指標，也是台灣這塊幸福的土地，所應該提供給後代的基本保障。

賴清德提到，幾年前小燈泡事件是大家心中的傷痛，後來蔡英文總統交代要完善社會安全網絡，因此，他在擔任行政院長期間，便請衛福部建構「強化社會安全網」，針對受虐兒童及受暴婦女，不像過去婚姻暴力就只關心受暴婦女、兒童受虐就只關心兒童，而是以家庭為單位，一旦家庭出現風險衛福部就介入，以完整的視角看待出現危機的家庭，採取風險預防、單一窗口及整合性服務，進而完善台灣的兒少權益保障。

為此，他當時核定預算約10億元，並增加一千位社工員額，因為他從沒有忘記當住院醫師第一年的兒童節，一位4歲孩童不幸因受虐死亡的事件，所以當衛福部建構此計畫時，他也希望為全國受虐兒童的保護政策盡一份心力。

他也提到，目前兒少保護醫療區域整合中心已經成立，加上基層醫師約1萬1596人，這表示受暴兒童都能得到即時的照顧，對兒少的保護又更往前一步。

賴清德強調，兒童是父母親的寶貝，更是國家的資產與未來，特別現在台灣越生越少，先前至日本與內閣部會交流人口政策，他們都很驚訝台灣出生率竟然比日本低。

所以他說，蔡英文總統提出0-6歲育兒津貼擴大方案，從2500元增加到5000元，要讓想要生但不敢生的父母親敢生。兒少保護的目標請大家共同努力，希望每個台灣的孩子都能平安健康地長。

(中時 )