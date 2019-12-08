寒流發威，南投縣已有11件流感確定病例，其中2人死亡！公費流感疫苗接種，8日起開放65歲以上長者及學齡前幼童接種，疫苗已陸續配發到102家合約醫療院所，符合疫苗接種資格民眾，請攜帶身分證及健保卡或兒童健康手冊，就近前往接種。

衛生局表示，65歲以上長者罹患流感後，易引發嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎，住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群；幼兒感染流感併發重症的風險較高，包括肺炎、腦炎、心肌炎，尤其是神經方面的併發症，可能發生永久的腦性麻痺、神經障礙，約有1％到2％出現腦炎症狀，最嚴重的是急性壞死性腦病變 ，死亡率可高達30-40％，不可輕忽，因此將老人及幼兒列為公費流感疫苗優先接種對象。

家裡若有6個月以上至入學前幼兒第1次接種，需間隔1個月後再接種第2劑，才可獲得完整保護力；由於每家廠牌的疫苗病毒株種類一致且製程相似，2劑疫苗廠商不同不會影響效果及安全性。但國光公司的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半，皆接種0.5ML。

另外，南投縣75歲以上（33年次）長者，除接種流感疫苗外，尚未接種肺炎鏈球菌疫苗也亦可與流感疫苗一同接種；為提供鄉親便利的接種服務，衛生局與轄內102家合約院所完成合約（10家醫院、79家基層診所及13家衛生所），並懸掛「守護一家子健康─本院提供四價公費流感疫苗」，方便民眾辨識；有關流感疫苗接種相關資訊、流感及肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所名冊均置放於南投縣衛生局官網醫療資源（傳染病防治專區）網址：http：／／www.ntshb.gov.tw，或撥打衛生局諮詢專線（049）2220904及洽詢各鄉鎮市衛生所。

(中時 )