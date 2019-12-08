台灣自2018開始推出代表參加國際男性選美比賽「國際先生」的比賽，自2018年的台灣代表伊林模特兒張哲偉後，2019年的台灣國際先生由另位模特兒出身的蕭郁軒當選，將在明年代表台灣參加第14屆國際先生比賽。

蕭郁軒除了是模特兒、演員外，也是英文講師與家教，有「全台最帥英文老師」稱號。（圖／翻攝自蕭郁軒臉書）

2019台灣國際先生代表蕭郁軒擁有1/4墨西哥血統，五官深邃加上身材健壯，加上平時有在教英文，有「全台最帥英文老師」的稱號，國中前居住在墨西哥的他，從小耳濡目染西班牙文，語言能力相當流利，今年更推出了自己的第一本寫真集，2016年以男模大賽冠軍進入演藝圈的他，本次也將代表台灣再次參加國際先生的選美比賽。

蕭郁軒將在明年代表台灣參加第14屆國際先生，而他也在今年推出自己的第一本寫真集。（圖／翻攝自蕭郁軒臉書）

「Mister International」國際先生今年比賽也是台灣第一次推派出代表，台灣參賽者張哲偉獲選為前九位熱門參賽者，明年將由蕭郁軒代表參賽，相信五官立體深邃的他，能獲國際評審的認可，奪下更好的名次。

(中時電子報)