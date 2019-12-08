國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢活動今天下午在板橋第二運動場登場，前總統馬英九與韓國瑜一同進場，馬致詞時表示，蔡英文執政不到3年半，就丟了7個邦交國，如果再選她，就會再繼續掉，痛批蔡英文國無能、倒行逆施，呼籲選民下架蔡英文。

馬英九表示，蔡英文不願意捍衛台灣民主價值，去年九合一舉行的10項公投，民進黨修法把公投變成鐵籠公投，去年公投支持以核養綠者有六成，蔡總統今年仍去參加反核遊行，「她配當總統嗎？」

(中時 )