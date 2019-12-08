馬英九：蔡英文治國無能、倒行逆施 16:502019/12/08 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九出席國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢活動。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢活動今天下午在板橋第二運動場登場，前總統馬英九與韓國瑜一同進場，馬致詞時表示，蔡英文執政不到3年半，就丟了7個邦交國，如果再選她，就會再繼續掉，痛批蔡英文國無能、倒行逆施，呼籲選民下架蔡英文。 馬英九表示，蔡英文不願意捍衛台灣民主價值，去年九合一舉行的10項公投，民進黨修法把公投變成鐵籠公投，去年公投支持以核養綠者有六成，蔡總統今年仍去參加反核遊行，「她配當總統嗎？」 (中時 ) #蔡英文 #公投 #馬英九 #總統 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡拋蔡習會 介文汲：選舉策略 04:092019/12/04 話題觀察 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 網軍多挺英 黃士修：他們用PTT殺死外交官 22:092019/12/04 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 論文門疑雲 陳學聖爆蔡政大副教授聘書被消失 10:352019/12/05 政治 親綠媒體爆 楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰 20:532019/12/05 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 與韓國瑜竹市造勢 馬英九：票投蔡英文電費一定漲 19:522019/12/07 政治 韓國瑜鄭正鈐競總成立 韓：我是全台最黑的男人 20:022019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 3萬人力挺！羅智強三點聲明：將告這間綠媒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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