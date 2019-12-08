禿漢合體！韓侯新北同框 朱同台宣布接主委

前新北市長朱立倫以及新北市長侯友宜，今日出席國民黨總統參選人韓國瑜板橋第二體育場造勢活動。朱、侯表示，明年的大選，所有的支持者一定要幫忙投票、催票、監票，讓韓國瑜能夠當選總統。

現場主持人在4點30分時，宣布現場已經超過8萬人，而台上一字排開，包括多位國民黨新北市立委參選人陳明義、柯志恩、洪孟楷、羅明才、林國春、黃桂蘭、林金結、黃志雄、邱烽堯、林德福等人，以及與國民黨合作的無黨籍新北市三重區立委參選人李翁月娥。而前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、國民黨新北市黨部主委李乾龍也都到場支持。

朱立倫指出，今天現場的群眾拿著國旗、心中有中華民國，今天的大晴天，讓大家重見青天白日。朱立倫當場拜託現場支持者，一定要幫忙讓韓國瑜以及國民黨立委參選人當選，朱立倫也呼籲，政黨票要投給國民黨。

侯友宜到場時，現場台上也唱起「愛人呦伊呦伊呦伊」來歡迎。侯友宜表示，去年新北市民把侯友宜送進新北市府，所有市民都是侯友宜的競選主委。

侯友宜話鋒一轉說，40年來大家都是為了這塊土地打拚，而這塊土地叫做中華民國。侯友宜說，要用生命努力守護這塊土地、這個國家。

侯友宜指出，新北市現在最需要的，就是中央的支持。侯友宜說，中央財政劃分欠新北市一年200億，欠了9年一共1800億。如果中央是國民黨執政，如果立法院多幾位國民黨立委，那就可以為新北市爭取更多公道和建設。

侯友宜說，雖然去年市長選舉贏了30萬票，但現在的總統選情是困難的，國民黨要團結，努力拚勝選。侯友宜表示，明年要抱持快樂的心情，用總統、立委、政黨三張票讓民進黨下台。侯友宜呼籲支持者，最後關頭一定要全力拉票、催票、監票，讓韓國瑜當選。

(中時 )