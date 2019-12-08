台南市木工業職業工會志工協助修繕弱勢家庭房屋。（南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區的林姓夫妻靠資源回收維生，一家住在破爛漏水的屋子。台南市勞工局結合各工會修繕志工協助修屋，8日進行最後裝修，市長黃偉哲也前往探視，感謝志工們不計辛勞的投入，才能順利完成100戶的修繕工作。

林姓夫婦長子因智能及視力因素無法外出工作，次子則從事臨時工的工作，薪資微薄。一家人經濟狀況不佳，居住的房子破爛不堪，下雨時因屋頂會漏水，需戴斗笠並穿雨衣才能睡覺，且因年久失修，牆壁隨時都有傾倒的可能。

透過里長的通報，勞工局透過「有情有疼心ㄟ厝」計畫招集相關工會志工前往會勘，11月起由台南市泥水業職業工會、金屬鋁製品及電氣業職業工會志工前往施工；8日再由木工業職業工會、電氣業職業工會志工完成最後修繕。

黃偉哲表示，非常感謝修繕志工願意用愛心與溫暖的手幫助弱勢，讓大家感受到台南是個有愛心的地方。對於社會上可能需要幫助的人，希望社會局能夠配合來建立起平台，讓更多人能夠受益。

黃偉哲也藉著訪視第100戶修繕案施工，表揚志工服務的精神，將象徵安全的工安帽致贈給協助修繕的9個工會理事長，期盼志工們在修繕之餘也能守護自身的安全，同時感謝志工們願意發揮所長，因為有他們的專業與愛心才能讓台南處處有溫暖、處處充滿愛。

(中時 )