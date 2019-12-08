鹿港公會堂廣場上一片片金黃澄澈的烏魚子引人垂涎。（謝瓊雲攝）

活動會場提供限量的烏魚子與烏魚米粉免費品嘗。（謝瓊雲攝）

切成厚片塊狀的烏魚子，超霸氣。（謝瓊雲攝）

彰化區漁會總幹事陳諸讚（右）掛保證！鹿港的烏魚子最讚，是每年年節送禮都賣到供不應求，呼籲大家把握機會提早到漁會門市來選購。（謝瓊雲攝）

港邊烏魚樂時節活動現場提供滋味鮮甜的烏魚米粉和切大塊的現烤烏魚子限量免費品嘗，參與民眾大排長龍等著嘗鮮，10分鐘就秒殺搶光。（謝瓊雲攝）

港邊烏魚樂時節活動現場提供滋味鮮甜的烏魚米粉和切大塊的現烤烏魚子限量免費品嘗，參與民眾大排長龍等著嘗鮮，10分鐘就秒殺搶光。（謝瓊雲攝）

彰化區漁會與鹿港鎮公所首度攜手，共同推廣在地特產烏魚料理美食，8日在鹿港公會堂前廣場舉辦港邊烏魚樂時節，現場提供滋味鮮甜的烏魚米粉和切大塊的現烤烏魚子限量免費品嘗，參與民眾大排長龍等著嘗鮮，10分鐘就秒殺搶光。

這是繼幸福小吃宴、憶起好時光、鹿天星光電影院之後，鹿港四季紅系列的最終場活動「冬歡」，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏及區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚等人都出席盛，呼籲民眾趕快把握烏魚季時節，到鹿港共享烏魚美食補一補。

經濟價值高的烏魚有「烏金」美名，烏魚殼做成烏魚米粉，還有烏魚子、烏魚鰾、烏魚胗等海味珍饈。

陳諸讚表示，烏魚群隨著22度的海水往南游，游到鹿港沿海時，正是最肥美的時候，除野生烏魚外，還有養殖烏魚，漁會成立產銷班，彰化養殖生產的烏魚子，已連續六年參加農委會舉辦全國十大優質烏魚子競賽，獲得全國總冠軍，品質最好的烏魚子就在鹿港，農曆年前總是供不應求，歡迎所有消費者把握機會趁早選購。

許志宏指出，烏魚在冬至前後來到彰化鹿港外海，現在野生烏魚數量漸少，區漁會輔導許多漁民養殖烏魚，提升養殖烏魚的品質，口感也很好，歡迎民眾到鹿港來玩，不要忘記吃烏魚子、品嘗烏魚。

王惠美說，每年冬天，烏魚會順著潮流從大陸沿海往南迴游到台灣海峽，約冬至前後經過鹿港外海時，正好是母魚魚卵最為飽滿的時候，辛苦的漁民們頂著冬天的寒冷東北季風出海捕撈野生烏魚。

她說，現在鹿港漁民養殖烏魚技術非常好，鹿港的烏魚子是最好吃的、口感黏牙剔透、品質佳，產季這段期間歡迎民眾多多向漁會或漁民購買烏魚相關產品，補身體又能造福漁民。

(中時 )