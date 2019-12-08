彰化區漁會與鹿港鎮公所首度攜手，共同推廣在地特產烏魚料理美食，8日在鹿港公會堂前廣場舉辦港邊烏魚樂時節，現場提供滋味鮮甜的烏魚米粉和切大塊的現烤烏魚子限量免費品嘗，參與民眾大排長龍等著嘗鮮，10分鐘就秒殺搶光。
這是繼幸福小吃宴、憶起好時光、鹿天星光電影院之後，鹿港四季紅系列的最終場活動「冬歡」，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏及區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚等人都出席盛，呼籲民眾趕快把握烏魚季時節，到鹿港共享烏魚美食補一補。
經濟價值高的烏魚有「烏金」美名，烏魚殼做成烏魚米粉，還有烏魚子、烏魚鰾、烏魚胗等海味珍饈。
陳諸讚表示，烏魚群隨著22度的海水往南游，游到鹿港沿海時，正是最肥美的時候，除野生烏魚外，還有養殖烏魚，漁會成立產銷班，彰化養殖生產的烏魚子，已連續六年參加農委會舉辦全國十大優質烏魚子競賽，獲得全國總冠軍，品質最好的烏魚子就在鹿港，農曆年前總是供不應求，歡迎所有消費者把握機會趁早選購。
許志宏指出，烏魚在冬至前後來到彰化鹿港外海，現在野生烏魚數量漸少，區漁會輔導許多漁民養殖烏魚，提升養殖烏魚的品質，口感也很好，歡迎民眾到鹿港來玩，不要忘記吃烏魚子、品嘗烏魚。
王惠美說，每年冬天，烏魚會順著潮流從大陸沿海往南迴游到台灣海峽，約冬至前後經過鹿港外海時，正好是母魚魚卵最為飽滿的時候，辛苦的漁民們頂著冬天的寒冷東北季風出海捕撈野生烏魚。
她說，現在鹿港漁民養殖烏魚技術非常好，鹿港的烏魚子是最好吃的、口感黏牙剔透、品質佳，產季這段期間歡迎民眾多多向漁會或漁民購買烏魚相關產品，補身體又能造福漁民。
(中時 )
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