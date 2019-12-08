徐國勇向醫師拜託給蘇警最好的醫療照顧。（程炳璋攝）

又有員警因選舉勤務出意外，歸仁警分局大潭所警員蘇崇欽7日下午3時許執行蔡英文總統選舉造勢勤務結束後，騎車返所途中，遭違規左轉車輛撞傷，這是台南市短期內第2起員警因選舉勤務車禍受傷，內政部長徐國勇下午南下慰問家屬，蘇妻稱丈夫受傷還心繫公務，當場不捨落淚。

蔡英文7日在台南有多處造勢行程，45歲大潭所警員蘇崇欽7日下午執行蔡英文座車行經的交管哨勤務，下崗後騎警車返所，卻在半路遭違規左轉的小客車撞到機車尾部，當場摔車受傷。

蘇警除了頭部遭安全帽玻璃割傷，左肩、右手都有骨折狀況，被送往成大醫院急救，生命無礙，醫師8日下午決定開刀，家屬都手術室外等候。

台南市日前才發生員警趕赴前行政院長賴清德選舉造勢崗哨勤務，半路發生被撞車禍，7日再發生員警在勤務結束返所途中被撞車禍，短短10天內連續兩起員警車禍意外，都與選舉勤務有關。

徐國勇8日下午3時到醫院送水果慰問家屬，蘇妻表示，丈夫受傷住院，還在擔心養傷期間的工作會沒人處理，包括明年1月11日被分配到的投開票所勤務，徐國勇安慰家屬，工作上的事情不用擔心，會請台南市警局酌情調配，蘇警一切以養病為重。

徐國勇表示，這起意外車禍，感覺警察運氣不好，警察弟兄執勤結束，一直到返所或返家前，還是要提高警覺，畢竟「平安才是回家唯一的路」。

(中時 )